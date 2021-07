Razgatlioglu e quell' arte di impennare ereditata dal papà stuntman

Advertising

La Gazzetta dello Sport

il motociclista del momento. Il suo identikit? Turco, veloce, estroso e nuovo leader del mondiale dopo il round di Donington . Parliamo ovviamente di Toprak, che con la sua Yamaha sta cercando di far cadere il regno di Jonathan Rea. rinnovo e festa ? Turco, 24 anni, pupillo di Kenan Sofuoglu cinque volte Campione del Mondo Supersport, Toprak ...Toprak non nasconde di aver sentito le sirene della MotoGP, ma per ora'idea resta tale. 'Il ... che potrà avere almeno per altri due anni un cavallo di razza comenella sua scuderia ...Il neo leader della SBK ha una guida efficacissima. Oggi la SBK come la MotoGP si guida con tutto il corpo e lo stile è cambiato: il pilota turco sulla moto è bello da vedere, è molto centrato e si mu ...Niente MotoGP (per ora) per il turco, che resterà nel paddock delle derivate almeno fino al 2023 per vincere il titolo. "Mi piace il mondo della Superbike, penserò alla MotoGP in futuro" ...