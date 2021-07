Raffaella Carrà | Mentana distrutto | “Verrebbe voglia di non andare avanti”

Leggi su chenews

(Di martedì 6 luglio 2021) La notizia della morte diha colto tutti alla sprovvista. Lo stesso Enricosi è mostrato affranto e commosso all’inizio di Tg La7. EnricoricordaCarra? (BeFunky)Impossibile frenare la commozione quando “un pezzo d’Italia”, così come il direttore di La7 ha definito, se n’è andato via per sempre. E questa volta Enricosi è voluto mostrare senza filtri, lasciando trapelare il suo stato d’animo e la sua tristezza dopo la notizia della morte della showgirl italiana per eccellenza. ...