Pjanic | la Juventus non è sola | altre tre squadre cercano il bosniaco

(Di martedì 6 luglio 2021) Miralemlontano dal Barcellona: il, oltre alla, sarebbe nel mirino anche di Tottenham, Manchester United e Chelsea Il futuro di Miralempotrebbe essere lontano dal Barcellona già dopo unastagione. Ilnon rientra nelle grazie del tecnico Koeman, con il club blaugrana pronto a privarsene questa estate. Per il regista classe ’90 resta in auge (anche se complicata) l’ipotesi di un ritorno alla, ma non solo per quanto riguarda il suo futuro. Stando al quotidiano Marca, infatti, alle prestazioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Pjanic Juventus

Qualità a centrocampo: è quella che invocano i tifosi della Juventus da quando Miralem Pjanic è stato ceduto al Barcellona. Senza il bosniaco, secondo i supporter bianconeri, la Juve ha perso forza e identità in mezzo al campo, oltre alla capacità di essere ...