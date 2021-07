Pierpaolo Pretelli lancia la sua prima linea di profumi: l’annuncio e lo spoiler sul suo preferito (VIDEO) (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo il Grande Fratello Vip, la vita professionale di alcuni ex concorrenti sta decollando. Tra di loro c’è anche Pierpaolo Pretelli, il quale ha annunciato un nuovo progetto lavorativo che riguarda il lancio della sua prima linea di profumi. Il giovane è stato lieto di annunciare a tutti i suoi fan in cosa consiste la L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo il Grande Fratello Vip, la vita professionale di alcuni ex concorrenti sta decollando. Tra di loro c’è anche, il quale ha annunciato un nuovo progetto lavorativo che riguarda il lancio della suadi. Il giovane è stato lieto di annunciare a tutti i suoi fan in cosa consiste la L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

GFantis : @SpotifyItaly - Russellino_6 : RT @percepisco: Entrambi stanno facendo quello che amano fare e si sentono appagati Non pensavano più di riuscire a trovare l'esatta metà e… - AlessiaCarofilo : RT @headandthoughts: In esclusiva “tra 3 anni” il nuovo singolo di Pierpaolo Pretelli ??#prelemi - mattarella6 : @Radio105 @radiodeejay @RadioR101 @rtl1025 @RDS_official @RadioItalia @RaiRadio2 @KissKissItalia @RadioRadioWeb DAT… - AnnaLui46773210 : RT @percepisco: Entrambi stanno facendo quello che amano fare e si sentono appagati Non pensavano più di riuscire a trovare l'esatta metà e… -