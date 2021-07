Mentre si parla della variante Delta, il Canada arriva ai 50 gradi. Ma non pare un’emergenza (Di martedì 6 luglio 2021) I molti folkloristici personaggi che hanno accompagnato la costruzione del dibattito pubblico sul Covid nell’ultimo anno e mezzo anche in estate non lesinano interviste sui grandi giornali e sui principali media. È di un paio di giorni fa l’uscita, temeraria, di Matteo Bassetti, uno dei più eclettici esperti sulla piazza, che ha avvertito come in autunno, a seguito di possibili ripartenze delle varianti del virus, sarà necessario chiudere in casa le persone che non si sono ancora vaccinate. Bassetti non è che l’ultimo di questa serie di colorati commentatori che, in nome si presume della cosiddetta scienza, si sentono titolati a dire tutto e il contrario di tutto a cadenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) I molti folkloristici personaggi che hanno accompagnato la costruzione del dibattito pubblico sul Covid nell’ultimo anno e mezzo anche in estate non lesinano interviste sui grandi giornali e sui principali media. È di un paio di giorni fa l’uscita, temeraria, di Matteo Bassetti, uno dei più eclettici esperti sulla piazza, che ha avvertito come in autunno, a seguito di possibili ripartenze delle varianti del virus, sarà necessario chiudere in casa le persone che non si sono ancora vaccinate. Bassetti non è che l’ultimo di questa serie di colorati commentatori che, in nome si presumecosiddetta scienza, si sentono titolati a dire tutto e il contrario di tutto a cadenza ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @MonicaCirinna: Ha ragione @FraMirabelli Nel corso delle audizioni stiamo ascoltando di tutto. E di tutto si parla, meno che del contenu… - Elo9999 : @TizianaFerrario L'uomo che parla alla morte! mentre tutta Europa lo acclamava come vincitore sul Covid! Noi Italia… - stephsmarie : Ma soprattutto parlava bene inglese e a quei tempi era veramente cosa rara mentre oggi che tutti dovrebbero saperlo… - SilviaL31165731 : Ma #alicehorror che parla con accento #spagnolo non è #italiana? O sposando il #morata #mafioso è diventata… - CarlosGraziosi : ..mentre salvietta sul palco parla di libertà ai contestatori in piazza viene negata la libertà di espressione, cir… -