Marc Anthony ha venduto Villa Costanera

(Di martedì 6 luglio 2021) Marc Anthony ce l’ha fatta: dopo un anno, il cantante (ex di Jennifer Lopez) è riuscito a vendere Villa Costanera, la sua casa di Cocoplum, il più esclusivo complesso residenziale di Coral Gables, a Miami. L’ha venduta per 22 milioni di dollari all’imprenditore John Curtius, dopo essere partito da una richiesta di ben 27.

Advertising

Latinradiouk : Marc Anthony - Valio La Pena - bvstiadiSatana : @saramaffio In America a momenti avevano Marc Anthony che distribuiva i pop corn all'entrata e qua continuano a rim… - StudioRadioLC : #SuenaAhora Marc Anthony - Solo Te Amo A Ti #Apoyando #TalentoIndependiente #DaleLike #DaleRT #Difunde #BuenaMusica #OnAirNow - radioclavemusic : Marc Anthony - Valio La Pena - lallamaradio : Marc Anthony - LAMENTO BORINCANO -

Ultime Notizie dalla rete : Marc Anthony

Vanity Fair.it

... in compagnia dei i loro figli: Max e Emme, i gemelli 13enni che Jlo ha avuto con l'ex maritoe Samuel, 9, il più piccolo dei tre figli di Affleck con Jennifer Garner (assenti le sorelle ...... Max ed Emme , 13 anni, avuti dall'ex marito, e Samuel , 9, terzogenito dell'attore dopo Violet e Seraphina , nati dall'amore con l'ex moglie, Jennifer Garner , con cui è stato sposato ...Le voci anticipavano la venuta negli Hamptons ormai da giorni. La casa di lei era stata aperta e i movimenti non sospetti intorno alla residenza ne avevano dato la conferma: le foto sono poi arrivate ...La romantica passeggiata tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Ecco perché trascorrere insieme questa giornata, per chi è nato negli Stati Uniti, ha un valore simbolico davvero fort ...