Licenziamenti e ddl Zan, un attacco ai diritti (Di martedì 6 luglio 2021) Eppure un filo c'è tra l'arroganza di chiudere con una mail la Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, lasciando a casa senza preavviso i lavoratori, e il tentativo di svuotare o affossare la legge Zan. Il legame è un attacco ai diritti. In Brianza, a poche ore dallo sblocco e senza richiesta di cassa integrazione, una multinazionale schiaccia un tasto e avvia il licenziamento collettivo di 152 lavoratori. Al Senato la destra tenta di mettere su un binario morto la legge che ha la colpa di prevenire e punire forme di istigazione all'odio e alla violenza per motivi di sesso, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Allora dove sta l'intreccio? ...

