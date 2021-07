Italia in finale! A Wembley Spagna sconfitta ai rigori. Mancini: “I meriti sono dei ragazzi” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Italia IN FINALE, sconfitta LA Spagna AI CALCI DI RIGORE. GLI AZZURRI ACCEDONO ALLA FINALE DI EURO2020 L’Italia batte 4-2 la Spagna ai calci di rigore (1-1 nei tempi regolamentari) e accede alla finale di Euro 2020, dove affronterà la vincente tra Inghilterra e Danimarca. Uno a uno dopo i supplementari (gol di Chiesa e Morata) e, al termine di una partita sofferta, gli azzutrri vincono dal dischetto. CONTINUO POSSESSO PALLA DELLA Spagna La Spagna con un possesso di palla continuo mette in difficoltà gli azzurri. I tempi supplementari non cambiano il match e si va alla ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 7 luglio 2021)IN FINALE,LAAI CALCI DI RIGORE. GLI AZZURRI ACCEDONO ALLA FINALE DI EURO2020 L’batte 4-2 laai calci di rigore (1-1 nei tempi regolamentari) e accede alla finale di Euro 2020, dove affronterà la vincente tra Inghilterra e Danimarca. Uno a uno dopo i supplementari (gol di Chiesa e Morata) e, al termine di una partita sofferta, gli azzutrri vincono dal dischetto. CONTINUO POSSESSO PALLA DELLALacon un possesso di palla continuo mette in difficoltà gli azzurri. I tempi supplementari non cambiano il match e si va alla ...

