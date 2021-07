Incidente in galleria Muore ragazza di 24 anni

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 6 luglio 2021) Unadi 24, di Taranto, Annamaria Gualano, è rimasta vittima di unstradale avvenuto la scorsa notte sull'autostrada A2, in Basilicata. Con lei ha perso la vita un 33enne di Locorotondo, Francesco Perta. I due viaggiavano a bordo di una Fiat Panda, quando sono rimasti vittime, in, dell'impatto con un tir e altre macchine. Nell'sono rimaste ferite altre 4 persone. Sul posto 128, vigili del fuoco e polizia.