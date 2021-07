(Di martedì 6 luglio 2021) Google, Facebook, ma anche Twitter e Apple hanno minacciato die smettere di fornire servizi in segno di protesta per la decisione di modificare la legge sulla privacy. L’avvertimento è arrivato in una lettera inviata dall’Asia Internet Coalition di cui tutte fanno parte Google, Facebook e Twitter, ma anche Apple Inc, LinkedIn e altre aziende tecnologiche. Gli emendamenti proposti alla legge sulla privacy apotrebbero vedere le persone colpite da “sanzioni severe”, si leggere nella lettera inviata al commissario per la privacy dei dati personali, Ada Chung ...

Advertising

AttilaAzureRive : RT @HuffPostItalia: I giganti del web minacciano di lasciare Hong Kong - Mauro73432329 : I giganti del web minacciano di lasciare Hong Kong - HuffPostItalia : I giganti del web minacciano di lasciare Hong Kong - nonnagualtiera : @CiampaStan pure io comunque non ho il culogordo ?? l'unico lato positivo è che almeno quando vai a cagare le chiapp… - oliva_angela : RT @VelvetMagIta: Dopo 17 anni i 'giganti' del basket azzurro tornano ai Giochi Olimpici. Impresa di coach Sacchetti. #Basket #Italbasket #… -

Ultime Notizie dalla rete : giganti del

Agenzia ANSA

Inoltre lo sforzo dei nascentitecnologici puntava a massimizzare la funzionalità dell'... Per non diremassiccio contributo quotidiano generato dalla stessa attività corrente degli utenti. ...... tessera importantemosaico di riforme di Xi Jinping che stabilisce le linee guida delle politiche di sviluppo Internet, della censura, e le direttive da impartire ainazionaliweb - ...Appuntamento confermato questa sera, con inizio alle ore 21 a Meldola, nella centralissima arena Hesperia in via Roma, con lo spettacolo di magia e bolle giganti con La... Pina & Gulliver, al quale pa ...Sono i negozi di quartiere. Quelli in cui chiami l'esercente per nome. Quelli in cui compri più o meno le stesse cose ogni giorno.