I funerali di Raffaella Carrà a Roma | domani il corteo L’appello di Japino | «Tutti uniti in un saluto virtuale»

(Di martedì 6 luglio 2021)unfunebre partirà dalla casa die arriverà fino al Campidoglio. Giovedì la camera ardente, e venerdì alle 12 il funerale nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli

I funerali di Raffaella Carrà si terranno venerdì a Roma. Giovedì la camera ardente - #RaffaellaCarrà, venerdì i funerali: domani corteo nei luoghi #Rai, camera ardente al Campidoglio. - L'addio a Raffaella Carra', domani a Roma il corteo nei luoghi simbolo della Rai. Giovedi' la camera ardente, ven… - I funerali di Raffaella Carrà a Roma, domani il corteo. Japino: ricordatela in tutte le chiese - Si terranno venerdì 8 luglio presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, i funerali di Raffaella #Carrà.

Si svolgeranno venerdì 9 luglio alle 12, a Roma presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio, idiCarrà. Ma le celebrazioni di addio alla grande signora della Tv e dello spettacolo italiano cominceranno già domani alle 16 con la partenza del corteo funebre da via Nemea 21, ...Carrà, 1943 - 2021 Una vita da Carrà: "Io, icona gay per le mie canzoni e la mia allegria", di Massimo Gramellini "Natale? era meglio cancellarlo, ho paura. Così ho aiutato le donne a ...Sarà dunque cremata Raffaella Carrà, l’artista che ha fatto una rivoluzione gentile partendo proprio dalla sua fisicità, sempre con eleganza, morta ieri pomeriggio a 78 anni. Il funerale sarà venerdì.Raffaella Carrà, funerali su Rai Uno: ecco a che ora ci sarà Ieri pomeriggio tutti gli italiani hanno appreso la brutta notizia sulla morte di Raffaella ...