“Ho paura…”. Michele Merlo, il gesto della fidanzata Luna a un mese dalla scomparsa (Di martedì 6 luglio 2021) Michele Merlo è morto un mese fa. Il cantante diventato famoso per aver partecipato ad Amici con il nome di Mike Bird, è scomparso 6 giugno 2021, a poche ore dal ricovero per un’emorragia cerebrale provocata da una leucemia fulminante. Pochi giorni prima di essere ricoverato, Michele era stato respinto al pronto soccorso dove si era recato lamentando febbre, mal di gola e mal di testa. “Era il nostro unico figlio e per me e mia moglie Katia non c’è più un motivo per vivere. Stiamo insieme da quaranta anni, mai avremmo immaginato di dover sostenere una prova così tremenda”, ha spiegato il padre Domenico dopo la perdita ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 luglio 2021)è morto unfa. Il cantante diventato famoso per aver partecipato ad Amici con il nome di Mike Bird, è scomparso 6 giugno 2021, a poche ore dal ricovero per un’emorragia cerebrale provocata da una leucemia fulminante. Pochi giorni prima di essere ricoverato,era stato respinto al pronto soccorso dove si era recato lamentando febbre, mal di gola e mal di testa. “Era il nostro unico figlio e per me e mia moglie Katia non c’è più un motivo per vivere. Stiamo insieme da quaranta anni, mai avremmo immaginato di dover sostenere una prova così tremenda”, ha spiegato il padre Domenico dopo la perdita ...

Advertising

michele_bulgini : Avere paura di telefonare al Dentista per prenotare una visita check! - Michele_263 : @erretti42 Fa'paura a tanti Conte, eh che dici!!!! - Michele_263 : @Moonlightshad1 @JolietJackBlues @RaiUno In questo paese non c'è niente di sano è tutto alterato, corrotto, paese g… - ZGravita : Cmq michele misseri nn aveva paura del carcere Aveva paura di stare in casa con quelle là L'associazione a delinque… - luca_squillante : Michele allegro mi fa quasi paura. #upas -

Ultime Notizie dalla rete : paura… Michele : “Grazie a corretta informazione la pandemia fa meno paura†Yahoo Notizie