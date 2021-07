Harry e Meghan Markle smascherati dai documenti | Carlo pagò loro una grossa somma

(Di martedì 6 luglio 2021)tagliati fuori dai finanziamenti reali. Così, il Principe si era lamentato nella famosa intervista a Oprah Winfrey di essere stato escluso finanziariamente dalla sua famiglia dopo la Megxit. In altre parole,non avrebbe più passato al figlio lo stipendio. Ma ora arriva la smentita da Clarence House: “È stata versata una”. Un portavoce di Clarence House ha dichiarato alla BBC cheha ricevuto una “sostanziale” dadopo la sua decisione di lasciare la Famiglia Reale a gennaio 2020. La ...

... dall'altra il Principe, da sempre apparso più 'ribelle' alle rigide etichette della sua dinastia, protagonista insieme a sua moglie " l'attrice americanaMarkle " di una vicenda che da ...