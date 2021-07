Gli incredibili templi gemelli sospesi tra le nuvole: sembra un miracolo che siano stati costruiti! (Di martedì 6 luglio 2021) Un luogo dal grande impatto emotivo dove la maraviglia della natura si fonde con l’incanto della spiritualità: siamo in Cina dove si trovano due templi gemelli che sembrano essere sospesi tra le nuvole. Raggiungerli non è impresa da poco, ma la fatica è ricompensata dalla vista mozzafiato. LEGGI ANCHE: — Cina, la funivia per volare tra i monti ‘sospesi’: l’avventura mozzafiato La riserva naturale del monte Fanjing è un luogo magico in cui natura e spiritualità si incontrano; dal 2018 fa parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Qui infatti, si trova l’unico ecosistema di ... Leggi su funweek (Di martedì 6 luglio 2021) Un luogo dal grande impatto emotivo dove la maraviglia della natura si fonde con l’incanto della spiritualità: siamo in Cina dove si trovano duecheno esseretra le. Raggiungerli non è impresa da poco, ma la fatica è ricompensata dalla vista mozzafiato. LEGGI ANCHE: — Cina, la funivia per volare tra i monti ‘’: l’avventura mozzafiato La riserva naturale del monte Fanjing è un luogo magico in cui natura e spiritualità si incontrano; dal 2018 fa parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Qui infatti, si trova l’unico ecosistema di ...

Advertising

LongoOlgaMaria_ : Gli infiltrati tra gli spiritualisti sono quelli più incredibili - ReTwitStorm_ita : #Quanto #Velocemente si #Muove la #Terra? Gli #Incredibili #Numeri del #Nostro pianeta - DiegoNatoli2 : RT @the_highsparrow: Fingere che altri stiano affossando il Ddl Zan allo scopo di affossarlo lui stesso è operazione politica di un cinismo… - treuominieloli1 : Visti gli ultimi giorni incredibili del mercato Olimpia, ci rivediamo su Spaces per fare il punto della situazione.… - silvia__33 : RT @__kiiaraa__: #Marasli è stata tanto per me, ho sperato fino alla fine, ma non c’è stato nulla da fare È stata la mia prima serie in dir… -