Esclusiva: il Genoa resta in pole per Sepe. E il Crotone aspetta Paleari (Di mercoledì 7 luglio 2021) In pole da oltre un mese, a maggior ragione adesso che Radu ha deciso (ormai da qualche giorno) di non accettare il Real Sociedad. E così Luigi Sepe aspetta che il Genoa trovi gli accordi con il Parma, la situazione potrebbe cambiare solo se l’Inter trovasse un’altra destinazione con il gradimento di Radu. Il Genoa non ha approfondito per Vicario e ha messo in uscita Alberto Paleari: il Crotone si è mosso prima di tutti e ora confida di andare fino in fondo malgrado la concorrenza di altri club di B. Foto: Twitter Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021) Inda oltre un mese, a maggior ragione adesso che Radu ha deciso (ormai da qualche giorno) di non accettare il Real Sociedad. E così Luigiche iltrovi gli accordi con il Parma, la situazione potrebbe cambiare solo se l’Inter trovasse un’altra destinazione con il gradimento di Radu. Ilnon ha approfondito per Vicario e ha messo in uscita Alberto: ilsi è mosso prima di tutti e ora confida di andare fino in fondo malgrado la concorrenza di altri club di B. Foto: Twitter Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

NicoloAiazzone : RT @CorriereGranata: Situazione #Supryaga e #Simeone: come specificato in esclusiva (vedi tweet 3 giugno????) sono due attaccanti che il Toro… - AlesSantomauro : RT @CorriereGranata: Situazione #Supryaga e #Simeone: come specificato in esclusiva (vedi tweet 3 giugno????) sono due attaccanti che il Toro… - MatteoPedrosi : RT @CorriereGranata: Situazione #Supryaga e #Simeone: come specificato in esclusiva (vedi tweet 3 giugno????) sono due attaccanti che il Toro… - iljackmora : RT @CorriereGranata: Situazione #Supryaga e #Simeone: come specificato in esclusiva (vedi tweet 3 giugno????) sono due attaccanti che il Toro… - CorriereGranata : Situazione #Supryaga e #Simeone: come specificato in esclusiva (vedi tweet 3 giugno????) sono due attaccanti che il T… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Genoa CALCIOMERCATO LAZIO/ Parolo: 'F.Anderson gran giocatore, io ho ancora voglia' I biancocelesti hanno però perso un giocatore importante negli ultimi anni come Davide Parolo, rimasto svincolato dal primo di luglio e seguito con interesse dal Genoa. Intervistato in esclusiva da ...

Attento Genoa: il Cagliari può soffiarti un altro centrocampista Commenta per primo Dopo Kevin Strootman il Cagliari potrebbe anticipare il Genoa per un altro obiettivo di mercato. In un'intervista concessa in esclusiva al quotidiano cileno La Tercera , il direttore sportivo dei sardi, Stefano Capozucca, ha confermato l'interesse del club ...

Esclusiva: il Genoa resta in pole per Sepe. E il Crotone aspetta Paleari alfredopedulla.com CALCIOMERCATO LAZIO/ Parolo: “F.Anderson gran giocatore, io ho ancora voglia” Calciomercato Lazio, Felipe Anderson a un passo. Sondaggio su Gollini per la porta, potrebbe essere lui il numero uno in caso di partenza di Strakosha.

Genoa, pre campionato da urlo: si pensa ad amichevole col Psg Un'amichevole di extra lusso per riportare grande entusiasmo alla piazza. Sembra essere questa l'idea del Genoa del patron Enrico Preziosi per "nobilitare" l'estate del Grifone. I dirigenti del club p ...

I biancocelesti hanno però perso un giocatore importante negli ultimi anni come Davide Parolo, rimasto svincolato dal primo di luglio e seguito con interesse dal. Intervistato inda ...Commenta per primo Dopo Kevin Strootman il Cagliari potrebbe anticipare ilper un altro obiettivo di mercato. In un'intervista concessa inal quotidiano cileno La Tercera , il direttore sportivo dei sardi, Stefano Capozucca, ha confermato l'interesse del club ...Calciomercato Lazio, Felipe Anderson a un passo. Sondaggio su Gollini per la porta, potrebbe essere lui il numero uno in caso di partenza di Strakosha.Un'amichevole di extra lusso per riportare grande entusiasmo alla piazza. Sembra essere questa l'idea del Genoa del patron Enrico Preziosi per "nobilitare" l'estate del Grifone. I dirigenti del club p ...