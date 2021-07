Decreto Sostegni bis, pioggia di emendamenti: i nuovi aiuti in arrivo (Di martedì 6 luglio 2021) Prosegue l’iter di conversione in Legge del Decreto Sostegni bis. Il testo si trova in questo momento in esame in Commissione bilancio alla Camera, la discussione avverrà venerdì 9 luglio. Sono molti gli emendamenti presentati e in questo momento il Governo è al lavoro per apportare gli ultimi correttivi e le riformulazioni che verranno poi votati alla Camera. Oltre a nuove misure e aiuti per i cittadini, confluiranno nella legge di conversione anche le misure del Decreto Lavoro, il Decreto-legge varato il 30 giugno e che riguarda la ripresa dei licenziamenti, stop delle cartelle ... Leggi su leggioggi (Di martedì 6 luglio 2021) Prosegue l’iter di conversione in Legge delbis. Il testo si trova in questo momento in esame in Commissione bilancio alla Camera, la discussione avverrà venerdì 9 luglio. Sono molti glipresentati e in questo momento il Governo è al lavoro per apportare gli ultimi correttivi e le riformulazioni che verranno poi votati alla Camera. Oltre a nuove misure eper i cittadini, confluiranno nella legge di conversione anche le misure delLavoro, il-legge varato il 30 giugno e che riguarda la ripresa dei licenziamenti, stop delle cartelle ...

Advertising

pf9395 : Un pessimo governo. Previsto il pagamento di due anni di rate in 4 mesi e la prima a settembre, licenziamenti a set… - GBtweet : Scopri il nuovo modulo del controllo dei requisiti e invio istanza CFP Sostegni bis Stagionali a breve disponibili.… - petregiamp : RT @gspazianitesta: @ardigiorgio @GiorgiaMeloni Con la conversione in legge del primo 'decreto sostegni': al 30 settembre 2021, per i provv… - bizcommunityit : Decreto Sostegni bis entra nel vivo: ecco tutti i settori “agevolati” - Ipsoa : Contributo alternativo del decreto Sostegni bis, nella domanda richiesta di dati aggiuntivi più complessi. Quali so… -