Ddl Zan, Letta a La7: “Preferisco la coerenza ai giochetti, non capisco posizione di Iv. Testo passa al Senato solo se anche loro se ne fanno carico” (Di martedì 6 luglio 2021) Sul disegno di legge Zan “non capisco la posizione di Italia Viva“. Così Enrico Letta, segretario del Pd, intervenendo a “In Onda” su La7. Italia Viva, spiega, “ha approvato con noi alla Camera il Testo, facendo un un lavoro di merito importante alla Camera, e improvvisamente ora ha detto ‘no cambiamo posizione‘”. “Io Preferisco coerenza ai giochetti”, specifica, spiegando che la posizione di Matteo Salvini è “coerente”. E sull’approvazione al Senato continua: “Questo Testo passa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Sul disegno di legge Zan “nonladi Italia Viva“. Così Enrico, segretario del Pd, intervenendo a “In Onda” su La7. Italia Viva, spiega, “ha approvato con noi alla Camera il, facendo un un lavoro di merito importante alla Camera, e improvvisamente ora ha detto ‘no cambiamo‘”. “Ioai”, specifica, spiegando che ladi Matteo Salvini è “coerente”. E sull’approvazione alcontinua: “Questo...

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - acquarius13 : RT @SalamidaFabio: Comunque questa manovra di Arabia Viva sul Ddl Zan finirà nei manuali di gastroenterologia. - GiampaoloScopa : L’incapacità di Enrico Letta di trovare una mediazione sul ddl Zan -