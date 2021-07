“Certe cose fanno male”. Temptation Island 2021, Natascia parla e per Alessio sono lacrime pesanti (Di martedì 6 luglio 2021) È partita a bomba questa nuova stagione di Temptation Island. Abbiamo già parlato di tutta la vicenda di Tommaso e Valentina, finita con l’eliminazione della coppia da parte del padrone di casa, Filippo Bisciglia. Ma ha fatto anche tanto scalpore la vicenda di Natascia e Alessio: tra di loro le cose non vanno affatto bene e i problemi riscontrati dalla coppia sono molteplici. Poi è successo che durante il falò il ragazzo ha assistito a delle confidenze molto intime della sua ragazza ad un tentatore ed alle altre ragazze che non ha apprezzato per nulla. A mandare fuori ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 luglio 2021) È partita a bomba questa nuova stagione di. Abbiamo giàto di tutta la vicenda di Tommaso e Valentina, finita con l’eliminazione della coppia da parte del padrone di casa, Filippo Bisciglia. Ma ha fatto anche tanto scalpore la vicenda di: tra di loro lenon vanno affatto bene e i problemi riscontrati dalla coppiamolteplici. Poi è successo che durante il falò il ragazzo ha assistito a delle confidenze molto intime della sua ragazza ad un tentatore ed alle altre ragazze che non ha apprezzato per nulla. A mandare fuori ...

Advertising

makkox : come dicevo. oggi non preferireste che restassero in piedi? (certe cose necessitano consapevolezza) - peppeprovenzano : Ma sarà un pezzo satirico, dai! L’autore una volta mi attribuì cose già smentite. E io: “Ma come ti vengono certe… - doomboy : @MilkoSichinolfi Semplicemente non discute di certe cose. Mentre gli altri lo fanno, lui fa merenda. - Sciambergapower : Un sudore che avrebbe riempito anche questa piscina se non oltre. Ma certe cose non si capiranno mai, si devono sol… - ENRICA04289921 : @hereslena_ @ilavch Anche io la penso così certe cose era meglio evitarle -