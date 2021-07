Causa Covid, l'Australia annulla per il 2° anno Gran Premio F1 e MotoGp (Di martedì 6 luglio 2021) Le autorità Australiane hanno deciso di annullare, per il secondo anno consecutivo Causa Covid-19, il Gran Premio di Formula 1 e della MotoGp. Lo ha deciso il governo di Victoria in Australia. “Èmolto deludente che questi eventi tanto amati non possano continuare, ma questa è la realtà della pandemia.Finché non avremo tassi di vaccinazione molto più alti non possiamo tornare vivere normalità certe situazioni”, ha detto il ministro dello Sport del Victoria Martin Pakula nell’annunciare la cancellazione. Il premier dello ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) Le autoritàne hdeciso dire, per il secondoconsecutivo-19, ildi Formula 1 e della. Lo ha deciso il governo di Victoria in. “Èmolto deludente che questi eventi tanto amati non possano continuare, ma questa è la realtà della pandemia.Finché non avremo tassi di vaccinazione molto più alti non possiamo tornare vivere normalità certe situazioni”, ha detto il ministro dello Sport del Victoria Martin Pakula nell’annunciare la cancellazione. Il premier dello ...

