Bollettino Covid | oggi 907 positivi e 24 vittime | la positività scende allo 0 | 5% Speranza | “Viviamo settimane complicate”

Advertising

infoitinterno : Covid oggi Sicilia, 144 contagi: bollettino e news 6 luglio - infoitinterno : Covid: 7 nuovi contagi in Liguria, 5 sono nell'imperiese. Zero morti nelle ultime 24 ore/Il bollettino - ingenuere : RT @_DAGOSPIA_: SINGAPORE SARA' IL PRIMO PAESE AL MONDO A SMETTERE DI CONTARE I CASI DI COVID... - truciolo_77 : RT @_DAGOSPIA_: SINGAPORE SARA' IL PRIMO PAESE AL MONDO A SMETTERE DI CONTARE I CASI DI COVID... - etventadv : RT @_DAGOSPIA_: SINGAPORE SARA' IL PRIMO PAESE AL MONDO A SMETTERE DI CONTARE I CASI DI COVID... -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Lo riferisce l'Asl attraverso ilsettimanale sulla situazionenel territorio dell'azienda sanitaria. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, al Noa sono quattro i ricoverati (...Torna a zero il conteggio dei decessi da- 19 in Trentino e per poco non si azzera anche il valore relativo ai nuovi contagi: martedì 6 luglio ilne riporta solo 1, emerso dai test rapidi che nella giornata di lunedì sono ...ROMA - Il bollettino quotidiano diffuso dal ministero giapponese della Salute ha riportato nella giornata di domenica 1.484 nuovi casi di contagio da coronavirus nel Paese e confermato sei decessi cau ...05 LUG - “Sospiro di sollievo” nella regione Umbria dove dopo mesi tornano libere da pazienti Covid le terapie intensive. Lo riporta il sito della Regione aggiornato a domenica: “Oggi, 4 luglio – si l ...