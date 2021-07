Battiti Live, Elisabetta Gregoraci parla di com’è nato il brano ‘Anno zero’: “All’inizio avevo detto di no, cantare non è il mio mestiere, ma…” (Di martedì 6 luglio 2021) Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del GfVip. Dopo la sua esperienza nella Casa, la rivedremo al timone di Battivi Live, programma estivo musicale che andrà in onda dal 13 luglio su Italia 1. Elisabetta si è detta molto emozionata per questo suo ritorno nel programma: Per me tornare sul palco è stato rigenerante. Anche se io ho più o meno sempre lavorato. Chi fa questo lavoro ha sofferto molto in questo periodo e ora c’è voglia di normalità, di sentire il calore della gente. La Gregoraci sarà affiancata per il quinto anno consecutivo da Alan Palmieri, ... Leggi su isaechia (Di martedì 6 luglio 2021)è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del GfVip. Dopo la sua esperienza nella Casa, la rivedremo al timone di Battivi, programma estivo musicale che andrà in onda dal 13 luglio su Italia 1.si è detta molto emozionata per questo suo ritorno nel programma: Per me tornare sul palco è stato rigenerante. Anche se io ho più o meno sempre lavorato. Chi fa questo lavoro ha sofferto molto in questo periodo e ora c’è voglia di normalità, di sentire il calore della gente. Lasarà affiancata per il quinto anno consecutivo da Alan Palmieri, ...

