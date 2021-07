Addio a Raffaella Carrà. Il corteo e la camera ardente al Campidoglio. Venerdì i funerali

Advertising

RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - chetempochefa : Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 7… - Raiofficialnews : 'La mia carriera è stato un continuo sorprendermi, e questo è il massimo: gioire di una piccola o di una grande cos… - ilnomenonlodiko : RT @chetempochefa: Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 78 ann… - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Ansa: L'Italia e anche i Paesi di lingua spagnola piangono Raffaella Carrà, icona indimenticabile della moda, dall'ombelico al… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Raffaella

Tre giorni di lutto per permettere agli italiani di dare l'alla signora della tv, che in 60 anni ha rivoluzionato Questo nel dettaglio il programma delle esequie diCarrà: - Mercoledì ...Leggi ancheCarrà, lutto nel mondo dello spettacoloCarrà, il ricordo di Gianni Morandi e il duettoCarrà e Roberto Benigni, lo show a Fantastico "Si comunica - ...Nelle sue ultime disposizioni, la grande artista ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un'urna per contenere le sue ceneri ...ROMA (ITALPRESS) – Si svolgeranno venerdì 9 luglio alle 12, a Roma presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio, i funerali di Raffaella Carrà. Ma le celebrazioni di ...