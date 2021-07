Wimbledon 2021, Matteo Berrettini sbriga la pratica Ivashka e vola agilmente ai quarti (Di lunedì 5 luglio 2021) Missione compiuta da Matteo Berrettini. Il tennista romano, testa di serie numero sette, sfrutta perfettamente l’occasione e si qualifica per i quarti di finale di Wimbledon, superando in tre set bielorusso Ilya Ivashka con il punteggio di 6-4 6-3 6-1 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. Berrettini riporta l’Italia nei quarti di finale di Wimbledon dopo 23 anni dall’ultima volta datata 1998, quando Davide Sanguinetti venne sconfitto dall’olandese Richard Krajicek. In precedenza ai quarti era riuscito ad arrivarci solamente Adriano ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) Missione compiuta da. Il tennista romano, testa di serie numero sette, sfrutta perfettamente l’occasione e si qualifica per idi finale di, superando in tre set bielorusso Ilyacon il punteggio di 6-4 6-3 6-1 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco.riporta l’Italia neidi finale didopo 23 anni dall’ultima volta datata 1998, quando Davide Sanguinetti venne sconfitto dall’olandese Richard Krajicek. In precedenza aiera riuscito ad arrivarci solamente Adriano ...

