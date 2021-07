(Di lunedì 5 luglio 2021), 5 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Flessibilità nella didattica e negli esami, un percorso di orientamento personalizzato, un 'mental coach' e un team di professionisti di medicina dello sport sempre a disposizione, dal fisioterapista al nutrizionista. Dal prossimo anno accademico sarà più facile dividersi tra gli impegni sui libri, le gare e gli allenamenti:il' per gli. L'mette a disposizione di coloro che accederanno al percorso di doppia ...

Advertising

zazoomblog : Università Milano-Bicocca con ‘Dual career’ lancia programma per studenti-atleti - #Università #Milano-Bicocca #‘D… - ADM_assdemxmi : RT @Elisa_Buson: Un tuffo nel mare delle #Maldive insieme ai 'restauratori' di #coralli dell'Università di Milano-Bicocca: su #Prisma di lu… - AleRosina68 : RT @adele_nardulli: “Italia fanalino di coda per #occupazionefemminile. Giovani padri favorevoli a equiparazione di #congedodipaternità e m… - unimib : RT @Elisa_Buson: Un tuffo nel mare delle #Maldive insieme ai 'restauratori' di #coralli dell'Università di Milano-Bicocca: su #Prisma di lu… - Elisa_Buson : Un tuffo nel mare delle #Maldive insieme ai 'restauratori' di #coralli dell'Università di Milano-Bicocca: su… -

Ultime Notizie dalla rete : Università Milano

LiberoQuotidiano.it

InSimili Spin - offdi Bologna InSimili porta sul mercato un dispositivo che rende più ... il Center for Nano Science and Technology di(CNST - IIT) e il Center for Synaptic ...... opera infatti nell'area di Busto Arsizio, della città metropolitana die dell'intera ... LIUC "Cattaneo di Castellanza, Isis Facchinetti, Univa Servizi e Alfredo Grassi Spa . ...