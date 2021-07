Ue | Draghi “Sui Balcani Occidentali serve visione strategica”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 5 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il vertice è un’occasione opportuna per confermare il nostro impegno nei confronti dei. Il “Processo di Berlino” è stato un utile quadro per promuovere la cooperazione e la riconciliazione nella regione”. Lo ha detto il premier Marionel suo intervento al Vertice del “Processo di Berlino”.“Isono una regione con un grande potenziale. Dobbiamo anche raddoppiare i nostri sforzi per la riconciliazione. Non c’è alternativa alla riconciliazione se la regione vuole andare avanti sulla strada di una maggiore integrazione con l’UE – ha ...