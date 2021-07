Terminata l’operazione di Spinazzola, al tendine di Achille, in Finlandia (Di lunedì 5 luglio 2021) È Terminata da pochi minuti l’operazione al tendine d’Achille a cui si è sottoposto Leonardo Spinazzola in Finlandia stamattina. Volato ieri in Finlandia, il terzino giallorosso e della Nazionale si è affidato al professor Sakari Orava, ritenuto uno dei massimi esperti del settore. L’esterno è stato operato a Turku. Già domani Spinazzola, accompagnato dalla moglie Miriam, potrebbe tornare in Italia per proseguire nell’iter di riabilitazione. Bisogna attendere ora dai 5 ai 6 mesi per rivederlo in campo. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 luglio 2021) Èda pochi minutiald’a cui si è sottoposto Leonardoinstamattina. Volato ieri in, il terzino giallorosso e della Nazionale si è affidato al professor Sakari Orava, ritenuto uno dei massimi esperti del settore. L’esterno è stato operato a Turku. Già domani, accompagnato dalla moglie Miriam, potrebbe tornare in Italia per proseguire nell’iter di riabilitazione. Bisogna attendere ora dai 5 ai 6 mesi per rivederlo in campo. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da ...

