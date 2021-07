Spinazzola, è in corso l’intervento al tendine d’Achille della gamba sinistra. Il terzino è in Finlandia con sua moglie (Di lunedì 5 luglio 2021) È cominciato poco dopo le 12 l’intervento chirurgico per la ricostruzione del tendine d’Achille della gamba sinistra di Leonardo Spinazzola. La delicata operazione si sta svolgendo a Turku, in Finlandia. La lesione del tendine d’Achille non ha lasciato scampo al terzino della Roma che si è infortunato durante il secondo tempo della partita vittoriosa degli Azzurri contro il Belgio di venerdì sera di Euro 2020. Il recupero post operatorio si preannuncia piuttosto lungo ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 luglio 2021) È cominciato poco dopo le 12chirurgico per la ricostruzione deldi Leonardo. La delicata operazione si sta svolgendo a Turku, in. La lesione delnon ha lasciato scampo alRoma che si è infortunato durante il secondo tempopartita vittoriosa degli Azzurri contro il Belgio di venerdì sera di Euro 2020. Il recupero post operatorio si preannuncia piuttosto lungo ...

