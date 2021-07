Salvini coperto di fischi a Termoli | VIDEO (Di lunedì 5 luglio 2021) Ieri Matteo Salvini era a Termoli, in provincia di Campobasso, per la raccolta di firme per i referendum sulla giustizia. L’accoglienza che gli è stata riservata non è stata eccezionale. Il VIDEO delle contestazioni e dei fischi. Salvini coperto di fischi a Termoli VIDEO Ecco i fischi di chi ascoltava Salvini dalla piazza: Tutti amano capitAn Papeete Salvini contestato a Termoli oggi pomeriggio (Perché la polizia vuole bloccare il dissenso pacifico? Conoscono la ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Ieri Matteoera a, in provincia di Campobasso, per la raccolta di firme per i referendum sulla giustizia. L’accoglienza che gli è stata riservata non è stata eccezionale. Ildelle contestazioni e deidiEcco idi chi ascoltavadalla piazza: Tutti amano capitAn Papeetecontestato aoggi pomeriggio (Perché la polizia vuole bloccare il dissenso pacifico? Conoscono la ...

