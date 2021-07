Richard Donner | il regista di Superman muore all’età di 91 anni

Valentinacine : RT @alexvain77: Non è possibile, anche il Grande Richard Donner non c’è più. ??????#richarddonner - badtasteit : Morte #RichardDonner: Mel Gibson, Danny Glover e tutta Hollywood piangeono l'icona del cinema - Think_movies : Addio a Richard Donner, il regista di “Superman”, “I goonies” e “Arma Letale” si è spento all’età di 91 anni… - non_rompere_i : È morto anche Richard Donner. Che giornata di merda. #RichardDonner - Penelope19152 : RT @LaVainar: È morto Richard Donner. Un regista che ha fatto di tutto: dall'horror di The Omen a Ladyhawke, dai Goonies alla serie di Arma… -

Ultime Notizie dalla rete : Richard Donner

ha rappresentato una generazione Purtroppo ci è giunta la notizia, da Deadline , della morte di uno dei più grandi ed iconici registi di Hollywood ,, noto per aver ...Un'altra triste notizia è appena piombata come un fulmine a ciel sereno. Diverse testate americane hanno annunciato la scomparsa del grande, regista e produttore noto per film cult come I Goonies , la saga di Arma Letale e Superman .si è spento all'età di 91 anni , ma le cause della morte non sono ancora state ...Il mondo del cinema hollywoodiano è in lutto. Si è spento all'età di 91 anni il regista dei Goonies e di Arma Letale Richard Donner.Il regista Richard Donner, celebre per i film Superman, I Goonies e Arma Letale, è scomparso il 5 luglio 2021 all'età di 91 anni.