Renzi sul Ddl Zan: «Non mi sono accordato con Salvini ma con il voto segreto si rischia» (Di lunedì 5 luglio 2021) «Se andiamo sotto su un emendamento a scrutinio segreto, questa legge è morta e ne riparliamo tra anni»: Matteo Renzi spiega così oggi in un’intervista a Repubblica la posizione di Italia Viva sul Ddl Zan. Il senatore di Scandicci sostiene che non si è accordato con Salvini per affossarla. E sostiene che la terza lettura alla Camera si possa realizzare «in venti giorni». Poi annuncia che se salta il compromesso con la destra «la votiamo, senza dubbio. Ma se non passerà deve essere chiaro chi porta la responsabilità del fallimento». La proposta di Iv parte dal ritorno alla legge Scalfarotto e vuole sopprimere gli ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 luglio 2021) «Se andiamo sotto su un emendamento a scrutinio, questa legge è morta e ne riparliamo tra anni»: Matteospiega così oggi in un’intervista a Repubblica la posizione di Italia Viva sul Ddl Zan. Il senatore di Scandicci sostiene che non si èconper affossarla. E sostiene che la terza lettura alla Camera si possa realizzare «in venti giorni». Poi annuncia che se salta il compromesso con la destra «la votiamo, senza dubbio. Ma se non passerà deve essere chiaro chi porta la responsabilità del fallimento». La proposta di Iv parte dal ritorno alla legge Scalfarotto e vuole sopprimere gli ...

elio_vito : Capisco le amministrative, il Quirinale, l’unità del centrodestra, ma piuttosto che sentirsi dire ogni giorno di no… - michele_genchi : RT @lucadecarolis: E se fanno cosi sul #DdlZan figurarsi per il Quirinale #Renzi #Salvini - Minutza2 : RT @serebellardinel: Dopo averlo votato alla #Camera adesso @ItaliaViva dice NO al #ddlzanleggecontroomofobia!!! La ?????????? fa meno schifo di… - trimpa48 : RT @MorinelliTony: Mi scusi @EnricoLetta ma questo teatrino che sta facendo con #Salvini sul #DdlZan solo per dare la colpa a #Renzi quando… - aridatececonte : RT @lucadecarolis: E se fanno cosi sul #DdlZan figurarsi per il Quirinale #Renzi #Salvini -