Perché De Laurentiis e Insigne non parlano solo di soldi? Risparmiateci il melodramma (Di lunedì 5 luglio 2021) Si parla poco di Donnarumma. Del 22enne portiere della Nazionale testimonial contro i luoghi comuni. Che ha fatto a pezzi l'immagine dei giovani bamboccioni o choosy (per dirla alla Fornero) Perché schizzinosi sul mercato del lavoro. Altro che schizzinoso, Donnarumma ha detto no agli otto milioni offerti dal Milan. Ed è andato a prenderne dodici (netti) dal Psg. Si chiama mercato. Si chiama ambizione. In Italia, paese cattolico, il denaro invece è lo sterco del diavolo. Concetto che ha espresso anche Aurelio De Laurentiis, declinato sul successo che in Italia non ti perdonano, poche settimane fa quando è stato intervistato a un festival ad Asti. Parole ...

