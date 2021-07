Meteo in Campania: le previsioni per lunedì 5 luglio (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoResta il bel tempo in Campania ma arriva un po’ di nuvolosità innocua nelle aree interne e nella provincia di Salerno. Sole e caldo a Napoli e Caserta. Ecco le previsioni Meteo per lunedì 5 luglio: Avellino – Previste nubi sparse. Prevalentemente vento di Ponente con intensità di 10 km/h. Raffiche fino a 37 km/h. Temperature comprese tra 17°C e 30°C .Quota 0°C a 4850 metri. Benevento – Qualche nube sparsa. Vento O con intensità di 10 km/h. Raffiche fino a 37 km/h. Temperature: 19°C la minima e 33°C la massima. Zero termico a 4850 metri. Caserta – Bel tempo e caldo. Vento da ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoResta il bel tempo inma arriva un po’ di nuvolosità innocua nelle aree interne e nella provincia di Salerno. Sole e caldo a Napoli e Caserta. Ecco leper: Avellino – Previste nubi sparse. Prevalentemente vento di Ponente con intensità di 10 km/h. Raffiche fino a 37 km/h. Temperature comprese tra 17°C e 30°C .Quota 0°C a 4850 metri. Benevento – Qualche nube sparsa. Vento O con intensità di 10 km/h. Raffiche fino a 37 km/h. Temperature: 19°C la minima e 33°C la massima. Zero termico a 4850 metri. Caserta – Bel tempo e caldo. Vento da ...

