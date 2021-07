Mannion: 'Non riesco a smettere di piangere. Emozione indescrivibile' (Di lunedì 5 luglio 2021) Nico Mannion aveva tre anni e mezzo quando sul podio di Atene veniva messa al collo degli azzurri la medaglia d'argento a cinque cerchi. Lo si può perdonare se non ricorda l'impresa di quel fantastico ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 luglio 2021) Nicoaveva tre anni e mezzo quando sul podio di Atene veniva messa al collo degli azzurri la medaglia d'argento a cinque cerchi. Lo si può perdonare se non ricorda l'impresa di quel fantastico ...

Advertising

SkySportNBA : Italbasket a Tokyo, Nico Mannion in lacrime: 'Non riesco a smettere di piangere'. VIDEO - AntonioCampo4 : RT @SkySportNBA: Italbasket a Tokyo, Nico Mannion in lacrime: 'Non riesco a smettere di piangere'. VIDEO - simonabastiani : RT @SkySportNBA: Italbasket a Tokyo, Nico Mannion in lacrime: 'Non riesco a smettere di piangere'. VIDEO - SkySport : RT @SkySportNBA: Italbasket a Tokyo, Nico Mannion in lacrime: 'Non riesco a smettere di piangere'. VIDEO - Fprime86 : RT @SkySportNBA: Italbasket a Tokyo, Nico Mannion in lacrime: 'Non riesco a smettere di piangere'. VIDEO -