Màkari 2 anticipazioni | è ufficiale | l' annuncio di Claudio Gioè sulle riprese

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Màkari anticipazioni

cosmopolitan.com

L'artista ha rilasciato un'intervista a La gazzetta dello spettacolo , dove ha parlato chiaramente della nuova stagione di2, Claudio Gioè annuncia: 'Cominceremo a girare a settembre' Buone notizie per i fan di, fortunata fiction di Rai 1 andata in onda nei mesi scorsi. La fictionè stata una delle serie più sorprendenti della stagione televisiva da poco terminata. Paesaggi mozzafiato in Sicilia, un Claudio Gioè più in forma che mai alle prese con indagini e misteriosi ...