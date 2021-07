L’ombelico di Raffaella Carrà era l’ombelico del mondo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 5 luglio 2021) Quando uno dice “icona”. In casa dei miei, in Ancona, deve ancora esserci da qualche parte quello che è stato il mio primo disegno degno di essere chiamato così. Un disegno che risale a un giorno di primavera del 1971, non ricordo esattamente quale, ma so per certo che non avevo ancora compiuto due anni. C’è una donna, fatta con i tratti tipici di quell’età, quindi gambe e braccia fatte con delle linee sottili, le dita delle mani altre linee, ovviamente più corte, il corpo tratteggiato con un rettangolo non proprio regolare, la testa con un cerchio, alcune linee cadenti a fare i capelli. Due puntini a fare gli occhi, uno il naso, una linea curva orizzontale a fare la bocca. Niente di ...