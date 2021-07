Final Fantasy 14: nuovo record di giocatori contemporanei su Steam, il successo cresce – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 5 luglio 2021) Final Fantasy 14 ha ottenuto un nuovo record di giocatori contemporanei su Steam. Il successo dell’MMORPG di Square Enix continua a crescere.. Final Fantasy 14 ha ottenuto un nuovo record di giocatori contemporanei su Steam. Precisamente, secondo i dati indicati da SteamDB, l’MMORPG di Square Enix ha toccato quota 47.542 giocatori contemporanei nelle ultime 24 ore dalla ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 5 luglio 2021)14 ha ottenuto undisu. Ildell’MMORPG di Square Enix continua are..14 ha ottenuto undisu. Precisamente, secondo i dati indicati daDB, l’MMORPG di Square Enix ha toccato quota 47.542nelle ultime 24 ore dalla ...

