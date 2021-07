Antonio Decaro | il sindaco di Bari è il più apprezzato d’Italia Report del Sole 24 ore | fra i presidenti delle Regioni in aumento il consenso per Michele Emiliano Puglia

(Di lunedì 5 luglio 2021) Sondaggio periodico pubblicato dal24 ore. Fa riferimento alle città italiane ed al gradimento dei sindaci. L’esito non è neppure inaspettato: il più amatodi, il cui operato èdal 65 per cento dei cittadini. Notevoli cali per il brindisino Riccardo Rossi ed il tarantino Rinaldo Melucci, incremento per il leccese Carlo Salvemini. In salita anche le quotazioni diEmilia, governatore della, nel sondaggio riguardante idi Regione. Il primo è ...

Per le Regioni Luca Zaia, per i comuni. Sono il governatore del Veneto e il sindaco di Bari gli amministratori più apprezzati in Italia. La rilevazione annuale "Governance poll" realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 ...Luca Zaia esi confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia, rispettivamente con il 74% dei consensi per il presidente della Regione Veneto e ...ROMA (ITALPRESS) – Luca Zaia e Antonio Decaro si confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia, rispettivamente con il 74% dei consensi per il pres ...Conferme e sorprese nella classifica di sindaci e governatori 2021, la ‘Governance poll’ pubblicata dal Sole 24 Ore e realizzata da Noto Sondaggi. Al vertice degli amministratori più graditi restano L ...