Andreazzoli | ' Empoli | qui mi sento a casa'

(Di lunedì 5 luglio 2021)- " Ho una bella sensazione , mimia , ho rivisto tanta gente che mi mancava di rivedere e riabbracciare e non posso che essere molto soddisfatto di questa soluzione". Così ...

- " Ho una bella sensazione , mi sento a casa mia , ho rivisto tanta gente che mi mancava di ... Così Aurelionel giorno della presentazione come erede di Alessio Dionisi (ora al ...Accanto adc'è il presidente dell', Fabrizio Corsi: 'Stiamo vivendo uno dei momenti più belli della storia del club. Prima la promozione, poi il successo della nostra Primavera, ci ...Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha presentato il nuovo allenatore, Aurelio Andreazzoli, accogliendolo di nuovo con grande calore, in un momento storico di grande euforia dopo lo scudetto cent ...Empoli, Andreazzoli: “Ho una bella sensazione. Sono molto contento di essere tornato” L’Empoli questa mattina ha riaccolto come allenatore della prima squadra Aurelio Andreazzoli dopo il divorzio con ...