Addio Raffaella Carrà | storia di una ragazza semplice che diventa un’icona

(Di lunedì 5 luglio 2021) Di fronte al lutto per la scomparsa diriproponiamo di seguito l’articolo che VelvetMAG le ha dedicato in occasione del suo 77esimo compleanno. È proprio rileggendolo che ci rendiamo conto di come omaggiarla senza parlare di festa, di rivoluzione del costume e di spensieratezza sia praticamente impossibile. BUON VIAGGIO. 77, le gambe … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Addio Raffaella

E cerchiamo tutti, come farò anche io, di collaborare concretamente perché questa città possa risorgere" E' il ricordo diCarrà postato su Facebook dal governatore del Veneto Luca Zaia. Dal ...'Stavolta la carrambata l'hanno fatta a me!'. Così neanche un anno fa, nel novembre 2020,Carrà aveva commentato il tributo riservatole dal The Guardian con un lungo articolo. Sono ......Com’è morta Raffaella Carrà, “malattia aveva attaccato suo corpo da qualche tempo”. Ma in pochi lo sapevano: aveva scelto di non far trapelare la notizia per non turbare nessuno Raffaella Carrà è ...Si è spente a 78 anni Raffella Carrà, la vera leggenda della tv italiana che lascia un vuoto incolmabile. Che cosa ha ucciso la conduttrice?