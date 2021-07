Addio distanziamento e mascherine al chiuso | il “liberi tutti” di Boris Johnson

(Di lunedì 5 luglio 2021) E’ svolta sullenel Regno Unito. Il leader britannico non rinuncia alla policy populista che lo ha contraddistinto dall’inizio della pandemia: nonostante le preoccupazioni che hanno colpito il suo stato, e l’imperversare della variante Delta, il primo ministro britannico ha deciso di rimuovere l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. “Decideranno i cittadini” ha spiegato. E quindi dopo le restrizioni light, ecco che nel mirino del popolo d’oltre manica c’è il “freedom day” fissato per il prossimo 19 luglio. La decisione presa da BoJo passa attraverso alcune consapevolezze che comunque non soddisfano i medici.ha ...

...cadere le restrizioni (compreso). Per il primo ministro Johnson infatti 'dovremo convivere con il virus come se fosse un'influenza'. Una frase già sentita nei mesi scorsi....Da quella data non sarà più obbligatorio l'uso della mascherina nei negozi e sui mezzi pubblici, sparirà la regola sulsociale e cadrà la raccomandazione di lavorare da casa. Il tutto ...Il Regno Unito si prepara a dire addio alle mascherine al chiuso dal prossimo 19 luglio, il tutto nonostante continuino ad aumentare i nuovi contagi. Ma la variante Delta evidentemente non preoccupa i ...