“Volevo uccidere Chiara qualche giorno fa, ho dovuto rimandare”, dice il sedicenne (Di domenica 4 luglio 2021) Dalla confessione dell’assassino di Chiara Gualzetti emerge un tentativo di uccidere la ragazza già nei giorni precedenti al delitto: “Alcuni giorni prima Volevo ucciderla ma assieme a noi c’erano altri ragazzi e ho dovuto rinviare“. L’assassino di Chiara Gualzetti aveva già tentato di uccidere la ragazza di 15 anni, accoltellata a morte nel Comune di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 4 luglio 2021) Dalla confessione dell’assassino diGualzetti emerge un tentativo dila ragazza già nei giorni precedenti al delitto: “Alcuni giorni primaucciderla ma assieme a noi c’erano altri ragazzi e horinviare“. L’assassino diGualzetti aveva già tentato dila ragazza di 15 anni, accoltellata a morte nel Comune di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

horanseyes : non volevo uccidere nessuno scusate !!! - Mercedesgle7 : @danygin74 @nunmechiamo @paolodajeroma Tu puoi fare ciò che vuoi,sei libero di esprimerti come meglio credi,ma dovr… - thereyou_are : @chiara_robbie Non hanno mai visto film, sempre guardato storto chi ne parlava e vai a capi come hanno visto doctor… - isaawh0 : @psychogiu me la porto dal secondo anno perché non la volevo dare e più vado avanti più mi voglio uccidere, ma quan… - straightvodkaal : @Cat_e_e Io sto a mare quando l'ho sentito volevo uccidere qualcuno perché sti due mi perseguitano e stavo per rompere la radio del bar?? -