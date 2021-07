VAN HOOIJDONK JR | UN FIGLIO D’ARTE AL SERVIZIO DEL BOLOGNA

Advertising

BfcOfficialPage : ?? | ?????????????????? Van Hooijdonk è un nuovo giocatore del Bologna ???? ? ?????????????? ???????????? ? - globalfirstnews : RT @EasySoccerNews: BOMBE SCAN-DA-LO-SEEE??: Ebbene si: sono tornate le di CALCIOMERCATO del !!! Tifosi di Juventus, Inter, Milan, Roma, #N… - DailyUSANews : RT @EasySoccerNews: BOMBE SCAN-DA-LO-SEEE??: Ebbene si: sono tornate le di CALCIOMERCATO del !!! Tifosi di Juventus, Inter, Milan, Roma, #N… - easyjanjansen : RT @EasySoccerNews: BOMBE SCAN-DA-LO-SEEE??: Ebbene si: sono tornate le di CALCIOMERCATO del !!! Tifosi di Juventus, Inter, Milan, Roma, #N… - EasySoccerNews : BOMBE SCAN-DA-LO-SEEE??: Ebbene si: sono tornate le di CALCIOMERCATO del !!! Tifosi di Juventus, Inter, Milan, Roma… -

Ultime Notizie dalla rete : VAN HOOIJDONK

Sydneyè un nuovo calciatore del Bologna e si è detto felicissimo per il trasferimento in rossoblù Sydneyè un nuovo calciatore del Bologna e attraverso i suoi profili social si è ...Calcio. Bologna Fc 1909: in attacco arriva Sydney. Oggi, sabato 3 luglio 2021, lo rende noto la società rossoblu attraverso il suo sito. Sydney è un centravanti di movimento e grande efficacia dentro l'area di rigore, ed è reduce da un'...L'olandese arriva a parametro zero dopo l'esperienza al Nac Breda: "Darò tutto me stesso per onorare la maglia rossoblu" ...In mattinata il Bologna, proprio mentre il ragazzo classe 2000 era sul campo di Casteldebole per svolgere il primo allenamento coi suoi nuovi compagni, ha ufficializzato l’acquisto di Sydney van Hooij ...