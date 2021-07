Una Voce per Padre Pio, che colpo per Mara Venier: ci sarà proprio lei (Di domenica 4 luglio 2021) Una Voce per Padre Pio ritorna nell’estate di Rai 1. Occasione non solo di vedere grandi ospiti ma di ascoltare storie e fare beneficenza. Una Voce per Padre Pio (Facebook)Quest’anno ritorna un grandissimo appuntamento targato Rai 1. In onda, proprio questa sera dalle 21 andrà in onda una Voce per Padre Pio. In questa occasione, dopo un periodo evidentemente duro, si è voluto fare le cose in grande. La trasmissione è nata per scopo benefico da un’idea di Enzo Palumbo, dagli inizi degli anni 2000. Il fatto che torni in onda segna una vera e propria ... Leggi su chenews (Di domenica 4 luglio 2021) UnaperPio ritorna nell’estate di Rai 1. Occasione non solo di vedere grandi ospiti ma di ascoltare storie e fare beneficenza. UnaperPio (Facebook)Quest’anno ritorna un grandissimo appuntamento targato Rai 1. In onda,questa sera dalle 21 andrà in onda unaperPio. In questa occasione, dopo un periodo evidentemente duro, si è voluto fare le cose in grande. La trasmissione è nata per scopo benefico da un’idea di Enzo Palumbo, dagli inizi degli anni 2000. Il fatto che torni in onda segna una vera e propria ...

