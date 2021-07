Sudafrica, ex presidente Zuma non si consegna alla polizia (Di domenica 4 luglio 2021) L'ex presidente Sudafricano, Jacob Zuma, non si è consegnato alle autorità, come previsto, per l'inizio dei 15 mesi di detenzione a cui è stato condannato. 'Non c'è alcuna necessità per me di andare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 luglio 2021) L'exno, Jacob, non si èto alle autorità, come previsto, per l'inizio dei 15 mesi di detenzione a cui è stato condannato. 'Non c'è alcuna necessità per me di andare ...

