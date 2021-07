Repubblica Ceca, capitan Darida dice addio alla Nazionale: “Voglio stare con mio figlio” (Di domenica 4 luglio 2021) All’indomani dell’eliminazione della Repubblica Ceca dall’Europeo, il capitano della squadra Vladimir Darida ha annunciato il ritiro della Nazionale. Il trentenne regista dell’Hertha Berlino ha saltato, per infortunio, la vittoria per 2-0 contro l’Olanda negli ottavi ed è entrato in campo ieri nel match dei quarti perso per 2-1 contro la Danimarca. Con la maglia Ceca Darida ha giocato 76 partite segnando otto gol. “Ho vissuto momenti bellissimi in Nazionale”, ha dichiarato. “Ora, Voglio trascorrere molto più tempo con la mia famiglia e mio ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) All’indomani dell’eliminazione delladall’Europeo, ilo della squadra Vladimirha annunciato il ritiro della. Il trentenne regista dell’Hertha Berlino ha saltato, per infortunio, la vittoria per 2-0 contro l’Olanda negli ottavi ed è entrato in campo ieri nel match dei quarti perso per 2-1 contro la Danimarca. Con la magliaha giocato 76 partite segnando otto gol. “Ho vissuto momenti bellissimi in”, ha dichiarato. “Ora,trascorrere molto più tempo con la mia famiglia e mio ...

