Migranti | Sos Med | Ocean Viking salva altre 71 persone

(Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Ladi Sos Mediterranée ha appenato 71da una barca di legno pericolosamente sovraffollata nella Srr maltese. Era partita dalla Libia 3 giorni fa. Lo riferisce l'ong in un tweet. "Ormai senza più cibo e acqua a bordo, molteerano esauste: 4 di loro hanno dovuto essere evacuate in barella. Il team di Sos Mediterranée si sta prendendo cura di 203, inclusi 67 minori", sottolinea l'ong.

