Mattarella a Papa Francesco | ' Un affettuoso pensiero da tutti gli italiani'

E' quanto scrive il presidente della Repubblica Sergio, in un messaggio inviato aFrancesco"Santità, atterrato a Parigi per la Visita di Stato che mi accingo a iniziare nella vicina e ...Sergioha mandato un messaggio aFrancesco, ricoverato al Gemelli di Roma per un'operazione programmata per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. 'L'affettuoso pensiero degli ...Sergio Mattarella ha mandato un messaggio a Papa Francesco, ricoverato al Gemelli di Roma per un'operazione programmata per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. "L'affettuoso pensiero degl ...A Papa Francesco, ricoverato al Gemelli per un intervento programmato al colon, è rivolta la testimonianza di vicinanza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da oggi a ...