Lockdown ad Ottobre dopo estate in libertà. Scenario evitabile ma a cui dobbiamo abituarci. Il Lockdown ad Ottobre è un'eventualità evitabile ma dobbiamo abituarci a questa possibilità. Le parole di Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, sembrano nascondere solo a metà quello che ci potrebbe aspettare. E forse non soltanto per questo 2021. Come lo scorso anno le libertà estive hanno una grande ...

HuffPostItalia : Ricciardi: 'Lockdown a ottobre? Non si può escludere nulla' - Adnkronos : #Ricciardi sull'ipotesi di #lockdown a ottobre: 'Non si può escludere nulla'. - stefanorubboli1 : @robersperanza impariamo dall'anno scorso. Cominciamo ad assumere personale ospedaliero e prepariamoci alla possibi… - AndreaDAnastasi : @Adnkronos Stanno già preparando il terreno per il lockdown di ottobre….che tristezza che fine di merda che ci stanno facendo fare - VelenoPotente : Perché quindi dovremmo essere rinchiusi di nuovo ad ottobre? Se il sistema ospedaliero non va in crisi in base a co… -