«Ho passato il Concorso per il Sud, ma temo che rinuncerò». Il caso di un analista informatico – L’intervista (Di domenica 4 luglio 2021) Il Concorso per il Sud «è partito male e finirà malissimo». Ne è convinto Andrea, 43 anni, uno degli 821 “assunti” che – ci confida – potrebbe non accettare l’incarico. Come lui almeno il «40 per cento degli idonei» della sua stessa classe di Concorso: tutti analisti informatici, con «un’età media di 40 anni». Questo significa che i tecnici del Sud potrebbero essere anche meno degli 821 (a fronte di 2.800 profili ricercati, insomma un vero e proprio flop, ndr), visto che qualcuno potrebbe dire di no al contratto a tempo determinato nella pubblica amministrazione per la gestione dei fondi di coesione. Il motivo? In molti non sarebbero disposti a ... Leggi su open.online (Di domenica 4 luglio 2021) Ilper il Sud «è partito male e finirà malissimo». Ne è convinto Andrea, 43 anni, uno degli 821 “assunti” che – ci confida – potrebbe non accettare l’incarico. Come lui almeno il «40 per cento degli idonei» della sua stessa classe di: tutti analisti informatici, con «un’età media di 40 anni». Questo significa che i tecnici del Sud potrebbero essere anche meno degli 821 (a fronte di 2.800 profili ricercati, insomma un vero e proprio flop, ndr), visto che qualcuno potrebbe dire di no al contratto a tempo determinato nella pubblica amministrazione per la gestione dei fondi di coesione. Il motivo? In molti non sarebbero disposti a ...

