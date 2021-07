Giro Rosa 2021, Marianne Vos trionfa a Ovada, beffata Lucinda Brand. Anna Van der Breggen resta in Rosa (Di domenica 4 luglio 2021) Marianne Vos trionfa nella terza tappa del Giro d’Italia Donne 2021. La ciclista della Jumbo – Visma ha vinto allo sprint sul traguardo di Ovada beffando Lucinda Brand (Trek-Segafredo). Alle loro spalle Liane Lippert (Team DSM) ed Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing), brave a rimanere in scia alla vincitrice di giornata nel corso dell’azione decisiva. Marta Bastianelli e Ilaria Sanguinetti sono state le migliori azzurre, rispettivamente ottava e nona, arrivate con il gruppo principale a 3’18” dalla vincitrice. Il momento decisivo della tappa è arrivato a poco meno di 50 ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021)Vosnella terza tappa deld’Italia Donne. La ciclista della Jumbo – Visma ha vinto allo sprint sul traguardo dibeffando(Trek-Segafredo). Alle loro spalle Liane Lippert (Team DSM) ed Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing), brave a rimanere in scia alla vincitrice di giornata nel corso dell’azione decisiva. Marta Bastianelli e Ilaria Sanguinetti sono state le migliori azzurre, rispettivamente ottava e nona, arrivate con il gruppo principale a 3’18” dalla vincitrice. Il momento decisivo della tappa è arrivato a poco meno di 50 ...

